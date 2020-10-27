基隆西定路有2棟大樓不斷傾斜，路過民眾看得心驚膽顫。（陳彩玲攝）

基隆西定路有2棟大樓不斷傾斜，路過民眾看得心驚膽顫。（陳彩玲攝）

基隆西定路有2棟大樓不斷傾斜，只差一個拳頭寬的距離就會貼上，路過民眾看得心驚膽顫，市府日前辦理會勘，流程需要所有住戶同意簽名，但有些住家已經失聯，當地里長不斷嘗試聯繫，盼解決問題。

張姓民眾表示，傾斜大樓土地以前是農地，土壤較為濕軟、肥沃，起初是右邊大樓先興建，自左邊白磁磚大樓蓋好後，2棟樓才開始向彼此傾斜，近年有明顯變化，右棟大樓四樓鐵皮遮雨棚已靠在白磁磚大樓牆壁，但裡頭仍有許多住戶，他進一步指出，有屋主知道房子具危險性開始賣房，今年初才有不知情民眾花數百萬元購買入住，其他樓層住家也沒有搬走。

當地住戶則認為，921大地震時房子沒有倒塌，雖然已傾斜好幾年，仍不擔心會發生意外；對此，都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，市府去年5月曾辦理會勘，評估後確定建築具傾斜狀況，有危險之虞，建議住戶委託專業技師工會做結構鑒定，予以補強、改善。

當地里長陳柏豪指出，要找土木工程技師鑑定前，必須先整合住戶意見、簽訂同意書，但約5間住戶已經搬離、失聯，光是整合意見就是一大工程，目前仍在積極聯繫中；市議員張秉鈞說，此土地雖然是私人產權，但大樓傾斜問題也會影響到附近住戶安全，若不慎倒塌後果不堪設想，盼公家機關介入輔導，協助加強大樓結構。

(中時 )