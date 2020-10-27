涉操縱股票 印尼大亨被判終身監禁 20:522020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼國營安塔拉新聞社（Antara）報導，印尼商界大亨Benny Tjokrosaputro被控操縱股票，導致國營保險公司Asuransi Jiwasraya損失超過10億美元，貪污法庭26日判他終身監禁。因與華爾街券商高盛有官司糾紛登上國際新聞版面的Tjokrosaputro，被判須支付6兆印尼盾（4.1億美元）賠償金。 (工商 ) #印尼 #操縱 #終身監禁 #國營 #Tjokrosaputro 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元 04:102020/10/26 財經要聞 《金融》國泰銀建議：信託制度 可確保財產「正確」被使用 17:392020/10/27 財經 三星帝國改朝換代 專家診斷接班人李在鎔2大困境 11:212020/10/26 財經 《台北股市》台股企業獲利明年估增12.1％ 主流聚焦成長斜率 09:432020/10/27 財經 聲援12名「被送中」港人 台灣發起撐港遊行 17:182020/10/25 兩岸 印尼方稱已回文「零付費」事宜 勞動部駁：至今未收到 15:422020/10/24 生活 「Irene爆耍大牌辱罵」黑粉迎面撲來！20大深陷人品差爭議的韓星 13:282020/10/27 娛樂 去年最賺錢巡演 美國選用BTS出的韓文教材 20:002020/10/25 財經 社論／台灣光復節21世紀的意義 04:102020/10/25 時論廣場 頭份為恭醫院救回腦中風外籍移工 13:512020/10/27 生活 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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