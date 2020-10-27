印尼國營安塔拉新聞社（Antara）報導，印尼商界大亨Benny Tjokrosaputro被控操縱股票，導致國營保險公司Asuransi Jiwasraya損失超過10億美元，貪污法庭26日判他終身監禁。因與華爾街券商高盛有官司糾紛登上國際新聞版面的Tjokrosaputro，被判須支付6兆印尼盾（4.1億美元）賠償金。

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