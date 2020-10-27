美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）周一證實，禮來藥廠（Eli Lilly）的抗體療法ACTIV-3，雖無安全問題，但對新冠病毒住院重症患者無明顯療效，決定中止臨床試驗，獨立監督人員2周前已暫停替這項研究招募受試者。但禮來另一抗體藥bamlanivimab的試驗仍在持續當中。

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