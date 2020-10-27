對重症療效不彰 禮來抗體療法ACTIV-3中止試驗 20:522020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）周一證實，禮來藥廠（Eli Lilly）的抗體療法ACTIV-3，雖無安全問題，但對新冠病毒住院重症患者無明顯療效，決定中止臨床試驗，獨立監督人員2周前已暫停替這項研究招募受試者。但禮來另一抗體藥bamlanivimab的試驗仍在持續當中。 (工商 ) #禮來 #療效 #抗體 #療法 #ACTIV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗體療法對重症患者無效 美國禮來藥廠中止新冠治療試驗 21:142020/10/27 國際 中醫大顱磁療法 可改善精神創傷 04:102020/10/27 地方新聞 食藥署訂出新冠疫苗緊急授權條件 需3千人通過安全、有效性驗證 17:152020/10/27 生活 副典獄長裝貼心按摩女下屬 連2天手指插她後庭3次 10:272020/10/27 社會 及早治療避免中風 認識心房顫動的微創導管手術 11:182020/10/27 健康 搶節慶餐飲商機 台北喜來登感恩節外帶禮籃開賣 19:542020/10/27 旅遊 新板獨家點爭鮮進駐 遠百板橋中山周年慶拚9.8億元 17:522020/10/27 生活 美總統大選 預估有1.5億人投票 04:102020/10/27 兩岸要聞 喜來登宜蘭渡假酒店股權爭議 開發公司創辦人敗訴確定 12:272020/10/27 社會 愛在重陽 台北仁濟院樂齡歡喜來相聚 04:102020/10/27 產業財經 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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