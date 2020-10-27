美國工具機巨頭卡特彼勒（Caterpillar）27日公布第3季財報，營收獲利擊敗華爾街預期，但盤前股價仍跌1.4％，過去1個月漲12％。卡特彼勒Q3每股獲利1.34美元、營收99億美元，優於華爾街預估的每股盈餘1.17美元、營收97億美元，此外自由現金流量9億美元，遠勝分析師預期的3億到4億美元。

(工商 )