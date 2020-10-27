卡特彼勒Q3營收獲利優預期 20:522020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國工具機巨頭卡特彼勒（Caterpillar）27日公布第3季財報，營收獲利擊敗華爾街預期，但盤前股價仍跌1.4％，過去1個月漲12％。卡特彼勒Q3每股獲利1.34美元、營收99億美元，優於華爾街預估的每股盈餘1.17美元、營收97億美元，此外自由現金流量9億美元，遠勝分析師預期的3億到4億美元。 (工商 ) #卡特彼勒 #華爾街 #獲利優 #美國 #工具機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美大選干擾台股基金中長線布局 04:102020/10/27 投資理財 優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元 04:102020/10/27 證券．權證 正崴今年獲利 法人估超車去年 04:102020/10/27 證券．權證 寶雅 Q3獲利大增三成 04:102020/10/27 證券．權證 億光股價緩步推升 法人看好轉型效益 15:192020/10/27 財經 《半導體》義隆Q3、前3季獲利衝高 全年拚賺1股本 10:002020/10/27 財經 《興櫃股》興櫃初登場 永豐實蜜月行情甜 09:262020/10/27 財經 《半導體》聯電隨ADR開低 法說前表現抗跌 11:592020/10/27 財經 宅經濟發酵 瑞穎前三季EPS攀升至7.74元 11:002020/10/27 財經 提前買回高收債 護資產優選 04:102020/10/27 投資理財 財經熱門新聞 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 又幫華為開小門？ 台積電死敵傳獲美許可供貨 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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