詹姆士近日行程滿檔，包含固定棚內以及行腳節目錄製、自有品牌新系列「詹粉」策畫，以及YouTube頻道「詹姆士姆士流」影音規畫等。有趣的是，無論是錄製節目或私人行程的空檔，粉絲們都會成群結隊請他解惑關於料理的疑難雜症，問題包羅萬象，他便突發奇想提議舉辦實體「料理診療所」，供觀眾寫下料理疑問，再由他於姆士流影片解答。

Dr. James料理診療所是一間期間限定的快閃店，與全新概念美食市集攤吃TANCHI合作，在日式室內屋台的空間中，陳設溫暖簡約的診療空間，主打4大亮點解決料理疑難雜症。首先，現場放置問診單供民眾自由填寫，詹姆士將於頻道影片中另闢單元解答；第二在活動期間於攤吃TANCHI用餐，將能免費試吃全新商品香辣粉，打卡還能獲得「Mini復刻版香辣粉」一包；第三為滿足觀眾想要了解詹麵口味特點，獨具創意開出各種處方籤說明；第四，現場貫徹日式風格，精心規畫販售超值神秘福袋。

詹姆士舉辦「Dr.James料理診療所」，現場布置又日式又溫暖。（傑星傳播提供）

詹姆士向來專業，私底下興趣十分多元，人緣也是極好，合作邀約更是不斷，他表示這次只是一個開端，未來不排除和各行各業跨界合作，透過趣味翻玩的方式，讓商品、場地以不同形式結合，提供更多元的選擇與樂趣給大眾。

(中時 )