《哥吉拉：奇異點》前導海報。（Netflix提供）

《轟天高校生》前導海報。（Netflix提供）

影音串流平台Netflix27日於東京舉辦「2020 Netflix 線上動漫祭」，為全球動漫迷帶來16部原創動畫作品的最新進度，包括經典怪獸動畫影集《哥吉拉：奇異點》、全球賣座電影最新動畫《環太平洋》、喜劇漫改動畫《羅馬浴場》、九零年代經典漫畫改編影集《轟天高校生》，以及由台灣團隊參與製作的《伊甸》等最新資訊。

動漫祭找來Netflix首席動漫製作人櫻井大樹、製作人田中修一郎、《羅馬浴場》漫畫原著作者山崎麻里同框連線受訪，聊到經典IP影集版《哥吉拉：奇異點》，櫻井大樹表示以往的哥吉拉系列作品都是CG跟真人版，這次是第一次出動畫影集，會呈現出不同的手繪風格，「會有非常多的全新創作，雖然有新特點，但還是有很多粉絲期待出現的怪獸，新舊粉絲都可以觀賞。」

至於曾由日星阿部寬主演的電影版《羅馬浴場》這回推出動畫，原著山崎麻里也說這次版本有些橋段是全新的，還會補上一些之前在動畫、電影裡面沒能呈現的橋段，「漫畫6本就結束了，會藉著動畫繼續傳遞故事，另外原著有些未解之謎，也會在動畫中陸續解答。」

另《轟天高校生》原是30年前的動漫，當年以血腥戰鬥風格被譽為是「神作」，動畫影集版是否會還原血腥風格？田中修一郎表示：「作品最大的魅力不在於血腥的格鬥橋段，反而是世界觀。」故事本身講述遺產爭奪，是超越時代以及國家、區域性的題材。

(中時 )