據最近的衛星圖片顯示，俄國似乎要繼續研發「核動力巡弋飛彈」，這是一種高風險的武器，曾經在去年發生事故，造成當地核子汙染。俄國希望這種飛彈能成為新的戰略性武器。

軍事觀察(Military Watch)報導，位在北極圈的新地島(Novaya Zemlya)試驗場，似乎正在重新整理，發射台附近有大量的運輸車，把各種資材送到當場，顯然俄羅斯軍事研究單位正在恢復核動力巡弋飛彈的相關研發與測試。

這型飛彈名叫9M730 「風暴海燕」(Burevestnik)，北約則稱SSC-X-9「天落」( Skyfall)，據說從2017年11月，至2018年2月之間，已試射了4枚風暴海燕的原型彈。不過，可能還僅限於飛彈彈體的研究，最重要的核子引擎應該還沒有完成。

風暴海燕 核動力巡弋飛彈的計畫，是普丁在2018年所提出，與匕首超音速飛彈齊名，不過研發困難度更高。它將使用核反應爐提供噴射動力，理論上，它可以連續飛行數年，在此其間迴避敵人的追蹤，然後在衝突爆發時，從任何方向打擊敵人。普丁將它形容成「具有無限射程的飛彈」，並且「可以剋制現存所有的飛彈防禦系統」。

美國曾經在1960年代提過類似的計畫，不過原本的設想是核子動力飛機，只是安全性與重量一直無法達到標準，並且在空中加油技術完成之後，無限航程的飛機也就顯得沒有意義。雖然美國目前沒有類似的計畫，但是卻有核動力太空火箭的設計方案。

(中時新聞網)