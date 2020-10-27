今年因為欣冠肺炎全球大流行，不少運動項目國際賽取消或延期，今年度國際學校體育總會（I.S.F）舉辦的各項世界中學生單項錦標賽也無法如期進行，在教育部體育署支持下，高中體總特別另行舉辦國內優秀隊伍對抗賽，今天由排球代表隊對抗賽率先登場。

排球代表隊對抗賽，分別由台中市立豐原高商男排隊、東山高中女排隊，接受來自去年HVL高中排球甲級聯賽全國前6強隊伍的挑戰對抗，男、女子組第一場賽事先由比賽場地的地主、國立華僑高中男、女排揭開序幕，在校內師生動員到場加油下，氣氛顯得格外熱鬧，華僑高中校長鄭文洋亦親自到場為本次賽事開出一記精彩的發球。

今年3月在HVL男甲締造7連霸偉業的豐原高商，第一場和內湖高工廝殺到第三局才驚險獲勝，第二場則以直落二擊退曾文農工，首日喜獲二連勝；108學年挑戰女甲4連霸失利的東山高中女排，今日兩場賽事分別直落二重挫苑裡高中及南湖高中，豐商和東山兩支勁旅都以全勝戰績挺進第2天賽程。

(中時 )