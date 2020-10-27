電影《盜墓同盟》正式海報。（龍祥電影提供）

電影《雞不可失》發行團隊CJ娛樂，今年再度交出全新動作喜劇《盜墓同盟》，片中由男主角李帝勳率領身懷絕技的各路人馬，潛入首爾地下的皇陵古墓尋寶發大財，李帝勳突破形象扮演身手矯健的天才神偷，倚靠「吃土」絕技，便能知曉地下有無寶藏。

李帝勳在發布會上興奮表示：「我從沒詮釋過這種角色，透過這次演出工作，我玩得超過癮。」同時他也透露避免真的吃到土的訣竅：「美術團隊將穀物磨成粉，變成泥土灑在場景外圍，所以我其實對『土味』很滿意！」

預告中李帝勳與扮演「瓊斯博士」的趙宇鎮潛入神秘陵墓中，竟挖掘到一尊全金佛像，這兩位盜墓神偷便集結古董藝術界「白手套」申惠善、挖地達人「鐵怪」林元熙等各路好手，攜手全力深入陵墓挖寶，當申惠善問及：「什麼時候開始幹這行？」李帝勳則嘻皮笑臉回答：「當我發覺在韓國買房的夢想，無法實現的瞬間？」無疑講中亞洲「窮忙低薪族」的心聲。

李帝勳以韓劇《信號》的懸案分析師聞名，多年來曾嘗試犯罪、古裝、愛情、傳記等多種類型作品，讓他有「演技天才」之美名，這回挑戰喜劇角色，演出幽默狡猾、滿腦鬼點子的盜墓神偷，靠吃土尋寶的橋段更是引人發笑。電影11月20日在台上映。

(中時 )