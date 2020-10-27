瑞士製藥巨頭諾華（Novartis）27日公布第3季業績，營收雖見成長但淨利下滑，不過鑑於新冠疫情衝擊有減緩跡象，上修今年的核心營業收入展望。諾華Q3淨利19.3億美元，不如去年同期的20.4億美元；營業收入24.1億美元，高於去年同期的23.6億美元。核心營業收入40.7億美元，優於去年同期的37.5億美元。

(工商 )