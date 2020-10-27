瑞士製藥巨頭諾華上修今年營業收入展望 21:002020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士製藥巨頭諾華（Novartis）27日公布第3季業績，營收雖見成長但淨利下滑，不過鑑於新冠疫情衝擊有減緩跡象，上修今年的核心營業收入展望。諾華Q3淨利19.3億美元，不如去年同期的20.4億美元；營業收入24.1億美元，高於去年同期的23.6億美元。核心營業收入40.7億美元，優於去年同期的37.5億美元。 (工商 ) #營業收入 #諾華 #製藥 #巨頭 #上修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－喜迎訂單 華碩、智邦交投熱點 04:102020/10/27 證券．權證 股價重挫 藥華藥擬實施庫藏股 04:102020/10/27 產業．科技 三星傳獲美國許可 可向華為供應面板 16:202020/10/27 財經 《店頭市場》博晟生醫通過上櫃審議、寬宏藝術開放信用交易 08:522020/10/27 財經 櫃買審議會今審議亨泰光學上櫃案 09:292020/10/27 財經 意法半導體公布2020年第三季財報 13:112020/10/27 財經 推廣官田友善耕作菱角 生態廚師菱角田旁上菜 16:192020/10/27 寶島 《半導體》聯發科法說聚焦5亮點 外資續喊買、上看776元 10:342020/10/27 財經 櫃買審議會通過亨泰光學上櫃案 20:412020/10/27 財經 李榮鴻關心營業車停車管理 縣市交界處地籍及門牌問題 15:272020/10/27 生活 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 要聞 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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