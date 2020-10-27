歐盟英國恢復脫歐貿協談判 21:002020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟首席脫歐協商代表巴尼耶（Michel Barnier），27日在倫敦與英國代表重啟談判，由於距離英國脫歐過渡期12月31日結束不到10周時間，雙方盼趕在脫歐大限前達成貿易協議。英相強森發言人周一表示，關於兩邊貿易協議談判的歧見鴻溝，能弭平的時間所剩不多。 (工商 ) #脫歐 #歐盟 #英國 #談判 #貿易協議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正大聯合會計事務所 稅務趨勢課程招生中 04:102020/10/27 企業經營 地獄筆電連環爆 拜登子傳與歐巴馬大女兒吸毒愛愛 09:222020/10/27 國際 歐盟盼港不設限 無企業撤離跡象 04:102020/10/27 兩岸要聞 大選將近市場觀望氣氛濃 富達：須停看聽 10:412020/10/27 財經 《國際經濟》韓國：英脫歐後 兩國經貿關係不減反增 10:342020/10/26 財經 藍營提案總統赴立院報告美豬 綠人數優勢表決封殺 11:242020/10/27 政治 開放美國萊豬爭取FTA 林為洲：憂開放後什麼都得不到 12:142020/10/27 政治 再投書挺陸 避險傳奇達利歐：偏見讓很多人看不到中國機會 12:332020/10/26 財經 萊豬公告法規 學者轟漏洞百出 04:102020/10/27 生活新聞 醣聯 生物相似藥拚年底授權 04:102020/10/27 證券．權證 財經熱門新聞 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 又幫華為開小門？ 台積電死敵傳獲美許可供貨 - 財經 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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