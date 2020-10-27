歐盟首席脫歐協商代表巴尼耶（Michel Barnier），27日在倫敦與英國代表重啟談判，由於距離英國脫歐過渡期12月31日結束不到10周時間，雙方盼趕在脫歐大限前達成貿易協議。英相強森發言人周一表示，關於兩邊貿易協議談判的歧見鴻溝，能弭平的時間所剩不多。

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