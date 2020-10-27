英國石油連虧5季 但虧損已見收斂 21:002020/10/27 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國石油公司（BP）27日公布最新業績，第3季（截至9月底）的基本重置成本利潤（underlying replacement cost profit）8,600萬美元，優於預期的1.2億美元虧損，去年同期的基本重置成本利潤22.5億美元，激勵股價上漲1.8％。BP上季淨損4.5億美元，連續5季見到赤字，但比去年同期虧損7.49億美元有所收斂。 (工商 ) #虧損 #重置成本 #收斂 #BP #利潤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資連2賣 台積回測月線 11:422020/10/27 財經 台灣櫻花早盤逆勢「股」漲 11:002020/10/27 財經 傳產搶出頭 航運族群滿堂紅 04:102020/10/27 證券．權證 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 09:442020/10/27 財經 BMW陸合資伙伴 華晨爆債券違約10億人民幣 04:102020/10/27 全球財經 《國際產業》開價60億美元 傳金沙擬出售拉斯維加斯賭場 14:152020/10/27 財經 《半導體》Q4動能看增 景碩逆揚 12:162020/10/27 財經 《半導體》景碩Q3每股賺0.13元 前3季獲利近3年高點 08:012020/10/27 財經 3Q猛、4Q讚 兩大基本面悍將表態 04:102020/10/27 證券．權證 有望優於上季 英濟 本季營運熱度不減 04:102020/10/27 證券．權證 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 要聞 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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