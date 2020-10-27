英國石油公司（BP）27日公布最新業績，第3季（截至9月底）的基本重置成本利潤（underlying replacement cost profit）8,600萬美元，優於預期的1.2億美元虧損，去年同期的基本重置成本利潤22.5億美元，激勵股價上漲1.8％。BP上季淨損4.5億美元，連續5季見到赤字，但比去年同期虧損7.49億美元有所收斂。

(工商 )