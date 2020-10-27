櫃買中心今（27）日公告和進公司（3191）上櫃有價證券將自10月29日起採變更交易方式櫃檯買賣。

和進公司從事非屬本業之車載影像管理系統之銷售及帳款收回情形、承租商業大樓再轉租案相關進度、預付工程款相關憑證及智易停業務工程進度等事項，未能提供合理說明及相關佐證資料。且於109年10月27日重大訊息說明記者會仍未能釐清近期交易支出之必要性及依據、交易流程之合規性，以及相關工程進度不明致有面臨賠償風險之虞等疑義，該等事項對股東權益之影響重大，核有櫃買中心業務規則第12條第1項第14款「於重大訊息說明記者會之說明未能釐清疑點，櫃買中心基於保障投資人權益認有必要者」之情事。

另查和進公司前揭工程款項有事由不明即逕行匯出，有重大現金支出未依內部控制規定執行之情事，內控制度之設計及執行有重大缺失，核有業務規則同條項第19款「櫃買中心基於其他原因認有必要者」之情事，公告和進公司上櫃有價證券將自109年10月29日起列為變更交易方法，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

(工商 )