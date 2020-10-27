中鋼集團旗下子公司中宇環保27日召開董事會，現任總經理吳紫安將於10/31屆齡退休，通過聘任李志豐接任總經理；另為體恤同仁辛勞，中宇公司也通過調薪2.9％，並溯自4月1日起生效，並對於本薪較低且表現優異的資淺同仁給予較高調幅，以激勵士氣。

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