中宇董事會通過調薪2.9％ 激勵員工士氣 20:592020/10/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下子公司中宇環保27日召開董事會，現任總經理吳紫安將於10/31屆齡退休，通過聘任李志豐接任總經理；另為體恤同仁辛勞，中宇公司也通過調薪2.9％，並溯自4月1日起生效，並對於本薪較低且表現優異的資淺同仁給予較高調幅，以激勵士氣。 (工商 ) #志豐 #宇環 #中宇 #調薪 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朴寶劍《永生戰》展現「壞眼神」 孔劉大讚超有魅力 20:392020/10/27 娛樂 《航運股》空運價漲不停 中菲行農曆年前營運旺 15:572020/10/27 財經 大同11／2召開董事會 推舉林文淵任董座 20:252020/10/27 財經 林德宇要求中捷露路線進度 葉昭甫：以簡單視覺化呈現 22:322020/10/27 生活 名導吳宇森樂當爺爺 大女兒試管懷孕產混血娃 14:072020/10/27 娛樂 宇峻結盟全聯 Q4營收挑戰全年新高 18:402020/10/27 財經 北藝外觀、安全惹議 總監：通過抗震測試明年完工 16:202020/10/27 生活 愛地雅辦現增改善財務結構 21:102020/10/27 財經 調整近尾聲 陸股後市看俏 20:002020/10/27 財經 食藥署訂出新冠疫苗緊急授權條件 需3千人通過安全、有效性驗證 17:152020/10/27 生活 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 要聞 又一樁半導體聯姻 超微確定砸1兆買下賽靈思 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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