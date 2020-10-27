艾力克斯受伊甸基金會之邀，擔任公益大使，推廣「2021小象展翼桌曆計畫」，希望藉偏鄉孩子們畫作的桌曆認捐活動，為偏鄉孩子提供營養餐食、課後輔導、多元才藝學習，補足家庭照顧的不足，陪伴孩子們成長學習，創造翻轉未來的機會。他日前赴台東偏鄉擔任一日籃球教練，行前自信滿滿，直說自己帶隊經驗豐富，只要靠「玩遊戲、暖身、比賽」3招，就能搞定孩子，當天果然孩子王上身，不少學齡前小孩原本怯生生，最後卻和他玩到欲罷不能。

艾力克斯平時為了工作全台跑透透，這次深入台東金崙鄉，算是大開眼界，他讚嘆：「雖然從台東機場到現場還要開車1個多小時，但沿途卻可以看到台灣不同的美。」他對能帶一群孩子打籃球十分興奮，頻對經紀人放話：「等等看我的。」在家中就已設計好帶隊內容，還迫不及待在車上扭手、轉脖子暖身。

艾力克斯（中）赴台東偏鄉擔任一日籃球教練。（伊甸基金會提供）

當一行人一到金崙鄉，車才剛停好，艾力克斯就立刻運球在籃球場奔馳，瞬間吸引孩子們的目光，孩子們受吸引慢慢地聚集在他身邊，艾力克斯順勢自我介紹，大聲問：「你們知道我是誰嗎？」但孩子們卻面面相覷，露出狐疑又尷尬的笑容，所幸場邊圍觀的媽媽們聲援，喊著「艾力克斯，帥喔」，幫他小小解圍，經紀人事後虧他：「果然在媽媽圈比較紅。」

(中時 )