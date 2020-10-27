法國總統馬克洪近日針對伊斯蘭教與穆斯林發表一連串言論，引發伊斯蘭國家強烈不滿。孟加拉27日爆發反法遊行示威，數萬名抗議者在孟加拉首都達卡街頭聚集，呼籲抵制法國商品，憤怒的民眾甚至當街焚燒馬克洪的頭像。

警方估計，超過4萬人參加了這場由伊斯蘭政黨發起的遊行，遊行隊伍在接近法國駐大使館前，即遭警方制止。但集會終止後，示威者仍轉往其他街道，高呼「抵制法國」、「馬克洪將付出高昂代價」等口號。

據報導，法國發生教師斬首案後，馬克洪將案件定調為「伊斯蘭恐攻」，強調「不會放棄諷刺漫畫」的傳統，並計畫在國內加大力道打擊極端穆斯林分子。10月初，他還形容伊斯蘭教「在全世界面臨危機」，法國國內約600萬穆斯林構成「反社會（counter-society）風險」，還承諾要終結法國內部的「伊斯蘭分裂主義」。這番言論隨後在多個伊斯蘭國家激起強烈不滿。

對此，土耳其總統艾爾多安諷刺馬克洪「需要接受心理治療」，並於26日呼籲民眾「永遠不要」再購買法國產品，他還要求歐盟採取行動，對抗「伊斯蘭恐懼症」。

(中時 )