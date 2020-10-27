資深狗仔爆林心如霍建華婚姻內幕，Sandy慌了：你不能亂講啦。（影片自41:04開始)

林心如、霍建華從10年好友升格變情人，小倆口結婚4年感情甜蜜，不過近來卻因為被直擊在街頭吵架，林心如還被發現疑似悄悄刪除與霍建華的甜蜜合照，令夫婦倆婚姻狀況引發關注。現在資深狗仔小葛今年6月上中天《小明星大跟班》的節目內容也被翻出，脫口一句話爆料林心如婚姻內幕，令主持人Sandy吳珊儒也慌了，要小葛不要亂講。

林心如被直擊與霍建華街頭起爭執後，又被發現疑似悄悄刪掉本月6號在社群網站上傳與霍建華恩愛合照，令小倆口婚姻狀況引發外界關係。繼林心如經紀人向陸媒回應，沒什麼事，大家不必多做聯想，不少粉絲也急著為女神澄清，指林心如當初上傳合照不久後，就疑似因為素顏皮膚狀況不好，刪除照片了，根本不是最近才刪照。

另外，還有網友翻出資深狗仔小葛今年6月上中天《小明星大跟班》的節目內容。當時小葛在節目中談到林心如婚禮，突然脫口一句「現在已經離婚了嘛，那也不要緊」，令現場眾人全傻眼，許聖梅說的斬釘截鐵「沒有離婚」，而Sandy則是一臉驚慌喊：「你不能這樣亂講啦！他們最近才被牽手拍到在路上。」

但小葛依舊不改口，還補了一句：「大家可以值得調查一下。」黏嫦鈺更火速撇清關係，「這是你講的喔，我們可沒有附議。」Sandy則是繼續吐槽小葛瞎爆料，「你才離婚勒，講人家。」

(中時新聞網)