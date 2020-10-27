藝人澎恰恰日前因積欠上億債務，與債主前往台北市知名的亞太三溫暖，與三溫暖董長楊振豐協商2000萬債務，家人因聯繫不上他，擔心遭綁架討債，焦急報案，警方不敢大意，動員大批官警前往三溫暖救人，發現澎安全無虞，虛驚一場，據傳當時有一名高僧「出手相救」，澎恰恰才順利解圍，而這位高僧身分也隨之曝光。

本月23日晚間，澎恰恰帶著兒子皮皮與債主楊振豐前往亞太三溫暖，三人在VIP室內商談債務，在協商當中，債主要求澎恰恰提供名下位於大安區的豪宅抵押，但澎恰恰認為沒欠這麼多錢，且該棟房產早已委託房仲代售，不可能轉給楊振豐抵債，因此澎吩咐皮皮回家拿地契，但實際上卻使眼色要兒子先離開、不要再回來。

皮皮回家後手機聯繫不上父親，擔心父親被押走，急向北市警方與刑事局報案；同時澎恰恰趁上廁所空檔，打電話向「神秘人高僧」，也就是如慶法師求救，接著轉而致電向屏東縣警局求助，完成南北警高層串聯，緊急出動警力救出澎恰恰。

如慶法師(中)出手相救(圖片取自/佛光山臉書)

如慶法師來自佛光山，2018年澎恰恰在潮州講堂佛誕節表演，如慶法師就有出席，也被媒體捕捉到身影，且佛光山網站還有臉書，都可以看到如慶法師與屏東縣警局活動的合照，可見雙方關係相當良好，才能在危急時刻，出手幫助澎恰恰，並解除黑衣人危機。

(中時新聞網)