自行車代工大廠-愛地雅（8933）為了降低負債比、強化財務結構，董事會今（27）日決議通過辦理現金增資發行普通股案，預計發行5,000萬股（5萬張股票），目前暫定發行價格為每股12元，將授權董事長於10至15元之區間調整暫定價格，募得資金將用來償還銀行借款。

這也是愛地雅繼去年底私募4億元之後，再度透過現金增資改善財務結構。愛地雅今日收盤價12.25元。

後疫情時代，全球自行車零售市場持續夯銷，帶動台灣自行車產業無論整車廠或是零組件廠商，目前普遍訂單滿手、產能滿載。近幾年積極轉型專攻高單價自行車與電動自行車代工的愛地雅，目前在手訂單已經看到明年上半年，挹注第三季合併營收達12億元，年成長高達2成；今年前三季合併營收30.08億元，年成長逼近1成。

愛地雅今年上半年已經由虧轉盈、每股稅後小賺0.09元。法人表示，愛地雅第三季合併營收年成長達2成，在扣除匯損因素下，第三季仍可望出現獲利；由於全球自行車零售市場熱銷現況未變，預期愛地雅2020年全年順利虧轉盈可期。

(工商 )