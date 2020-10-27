中國人民銀行前行長周小川表示，中國在數位貨幣研發方面走在世界前列，正研發的數位貨幣和電子支付計劃（Digital Currency/Electronic Payments，DC／EP），與七國集團（G7）聯合國際清算銀行最新公布的中央銀行數位貨幣原則有顯著差別。

綜合陸媒報導，周小川在一場論壇指出，目前數位經濟在各國經濟佔比不斷加大，數位貨幣成為重要議題。G7更重視跨境支付及應對天秤幣，希望找到央行數位貨幣最佳方案，而中國正研發的DC／EP，更重視改進國內零售支付系統，是一個雙層、動態中期演進的系統，給予第二層機構更大積極性，並要求其負有更多責任。

周小川稱，進一步改進國內零售支付系統，有助降低未來向跨境支付推廣的難度，做好跨境支付應充分尊重新興市場和發展中國家的貨幣主權，匯率、匯兌等方面各異的現行規則及宏觀審慎管理政策的考慮。

(工商 )