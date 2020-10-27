匯豐證券指出，智慧機產業將提供半導體企業（記憶體除外）第四季優異的發揮空間，除了蘋果iPhone 12系列加持，大陸各品牌廠積極搶食華為遺留的市占，研判相關半導體廠都會向台積電（2330）看齊，給出樂觀第四季展望，為青睞台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）三雄。

匯豐認為，台積電作為全球主要科技股領頭羊，其第三季財報優異，第四季展望亦佳，法說會已成功打響電子旺季第一炮。有鑑於此，接下來以晶圓代工供應鏈為首的各科技股，可預期第三季財報都會相當強勁，毛利率甚至有驚喜期待感。

在晶圓代工供應鏈中，匯豐進一步點出，基於8吋晶圓單位售價提升，代工廠轉往高毛利產品帶動產品組合轉佳，自第三季初迄今持續看好晶圓代工成熟製程產能供不應求。聯電是主要受惠者。

市場最近也有部分擔憂半導體庫存修正的聲音出現，匯豐對此解釋，現在要下結論或許還言之過早，經過供應鏈第四季積極備庫存後，下一個確認狀況的好時機是2021年第一季，農曆年後再來檢視實際需求續航力，會有較佳的參考性。

(工商 )