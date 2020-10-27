摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，穩懋（3105）受惠功率放大器（PA）缺貨，以及蘋果 iPhone 12 Pro 搭載最新光學雷達掃描儀（LiDAR）雙重題材加持，第四季營收季增上看5～10％，遠超市場共識的衰退0～5％，法說會登場前夕，押寶氣焰高漲。

詹家鴻最新出擊，在穩懋法說會之前，率先調升對穩懋本季預期，且是外資圈中看好穩懋季增率最高者。他最新調查顯示，穩懋大陸客戶如唯捷創芯等，正持續提高市占率，國際大廠高通下給穩懋的訂單也有所提升，再加上iPhone 12系列備貨，預期穩懋第四季晶圓出貨量可望季增約一成，然考量新台幣升值因素，推估穩懋將釋出本季營收季增5～10％的財測。

穩懋營運成績單與展望得以超越預期，歸功於兩大題材加持：首先，蘋果5G版iPhone量產，大陸低價5G智慧機滲透率速度加快，均使PA供給愈來愈緊俏，因全球IDM廠都面臨缺貨問題，穩懋重要客戶唯捷創芯正提升在4G PA的市占率，高通、村田製作所則持續扮演穩懋滿足5G PA的關鍵代理。

其次，蘋果新機中高階的iPhone 12 Pro搭載LiDAR，穩懋是LiDAR模組垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）代工廠，大摩認為，若iPhone 12 Pro賣得愈好，或是接下來有殺手級的擴增實境（AR）應用程式出台，2021年首季的營收便還有上升空間。

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