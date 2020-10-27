替浪浪找到家！北市動物之家大改造，推生命教育盼毛孩們儘早找到家。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

全國零撲殺政策使動物收容數持續增加，成為全國動物收容所面臨的難題，北市動物保護處為提升收容動物福利，規劃辦理「台北市動物之家新建工程」，透過改善籠舍、增加空間面積、硬體設備，重新打造更佳的收容空間及環境，減輕動物居住壓力，使犬貓性情更穩定友善，更將融入生命教育及環保等概念，提供市民週末休憩、參訪優選地點。

動保處指出，去年才為提升飼主責任及認養犬貓醫療保障推動「寵物保險」，今年更也讓7歲以上銀齡的犬貓也納保，確實降低民眾認養老年犬貓後續照顧的疑慮，並具備認養後照顧寵物一輩子的責任感。

動保處表示，截至今年9月底北市動物之家在養犬貓數為987隻，動物來源多為凶惡犬隻精確捕捉入所、遊蕩在外或民眾不擬續養的病殘、年邁動物，及尚未社會化或行為偏差犬隻，而民眾認養需求偏好年幼或品種犬貓，需求與收容現況實有落差。

動保處則為改善犬貓認養品質，持續加強動物醫療改善動物健康，針對不親近人的犬貓進行行為矯正訓練，並結合志工與民間團體或商家異業合作「TAS浪愛滿屋」多元認養站點，更輔導北士商設置浪漫喵屋，透過校園犬貓推廣，讓民眾有更多的機會及管道能夠接觸及認養犬貓。

動保處指出，許多人持續關心收容所犬貓數增加時的照顧人力問題，臺北市動物之家服務人力編制22人符合規定，現有專職負責的獸醫師及工作人員為收容動物醫療照護、行為訓練、認領養及籠舍清潔等。

動保處更為提升收容犬隻福利，由醫療照護助理、動物行為訓練師以及志工定時帶犬隻出籠蹓放運動，增加犬隻出籠頻率，降低牠們於群體飼養的空間壓力，有助於改善行為提高認養機會。

動保處表示，未來新建動物之家將轉型為多功能送養及生命教育中心，不再只是大眾印象中收容與送養流浪犬貓的場域，規劃「降低動物等待認養天數」策略，以「友善收容」規劃收容環境，將依動物年齡分區飼養、維持通風、營造舒適環境，使動物性情更加穩定友善，並規劃「重回家庭」方案，設置美容室、醫療中心及行為矯正中心，使流浪動物經改造後脫胎換骨，增加其認養機會。

此外，針對「增加動物之家參訪人數」策略，動保處則提供「生命教育」規劃，設立浪浪回家故事館及生命教育教室，開放機關學校團體參訪，並定期舉辦課程讓動物福利及保護觀念向下紮根，及新增「親子遊憩」功能，建構一個新型態的假日親子休憩場所。

最後，動保處也呼籲喜愛毛孩的民眾，可以前往動物之家走走、體驗生命教育，如家中條件許可，選擇認養動物之家的毛小孩回家，無論老幼品種，生命沒有不同，動保處持續在毛小孩們找到家之前，努力照顧好他們，讓毛小孩有機會重回家庭。

(中時 )