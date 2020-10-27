情趣用品店的商品琳瑯滿目，看得讓人好害羞，而通常販賣這類商品都會在特定平台，或是商店才得以購買。日前，有一名網友在臉書社團分享一張令人害羞的照片，只見一根根棒狀物就直挺挺的立著，但仔細一看才發現是廚房用品，許多網友也笑稱「要去罰站面壁了。」

原PO於臉書社團《爆廢1公社》張貼出3張照片，只見照片中一根根棒狀物質挺立於白色紙箱上，分別還有膚色、紅色及綠色3色可選，讓人看了想入非非，但湊近一看，才赫然發現原來是鍋具，而該棒狀物正是鍋具的把手，讓原PO尷尬寫下「原來是鍋具批發，我還以為是玩具批發....」。

貼文曝光後，不少網友都表示自己和原PO一樣都誤認，直呼「我看錯了，我去罰站」、「擺放角度很重要」、「不說，我還以為是陽具批發商」、「一鍋兩用…」、「看來銷售量要倍增了」、「煮婦自用相送兩相宜」、「好鍋 不買嗎」。

其中也有一名網友更搞笑表示：「害我滑很快，深怕旁邊乘客要求一起看」；因不少網友看錯，也以幽默的口吻說道：「呃呃呃呃！牆壁還有位子喔，要面壁的快來。」

(中時新聞網)