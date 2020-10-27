瑞銀投資研究部今（27）日公布最近一期「中國住房」調查，由UBS Evidence Lab（瑞銀實證所）及3,308名受訪者參與的報告顯示，大陸官方自第三季以來祭出的打房政策，收緊部份過熱城市的房地產調控，推出針對開發商融資更嚴格的規定，不僅目前一線城市的購房意願出現下滑，恐怕連2021年中國大陸的整體房地產活動也將面臨走低的壓力。

調研團隊指出，大陸房市在今年第2季強勁反彈，引發官方緊張而動作頻頻，此次調查結果，與2020年4月時的調查情況相比，整體上受訪者的購房意願穩定，購房信心、房價和收入增長均如預期呈現溫和回升，各線城市有明顯差異，二三線城市的購房意向增強，惟一線城市購房意願則有所下滑。

瑞銀投資研究部瑞銀中國/香港地區房地產投資研究部主管林鎮鴻表示，這樣的結果，可歸結為兩項因素：新冠疫情及「345新規」影響。其中，新冠疫情對購房意向的影響依然存在，有些受訪者仍打算推遲或取消購房。至於「345新規」，將令2021年拿地和合約銷售放緩，對於物業管理業者會帶來不斷擴大的新增風險。

(工商 )