美國總總大選最後誰將獲勝？美國著名雜誌政治財經記者雷伊．馬沙耶吉(Rey Masayaji)在陸媒投書，指稱美國華爾街在每4年一次的大選，都會依照幾大指標做預測，其中若以股票市場來分析，該指數自過去1928年以來至今，精準到高達87%，而這現象套用到今年大選，則很可能是川普會連任。

美國《財富》雜誌政治、財經記者雷伊．馬沙耶吉近日發文分析，他表示，若以股票市場分析指出，股票市場也許並不能完全準確地反映出美國經濟的總體狀況，但卻是一個衡量投資者對美國企業和商業環境信心的很好指數。

陸媒《觀察者網》指出，他舉例，在所有能反映美國股票市場行情的股票價格指數中，很少有指數能比標普500指數覆蓋範圍更廣，更受大眾歡迎。因此也就無需奇怪，華爾街預言家們最喜歡用這個指數預測總統選舉結果。實際上，一家位於美國波士頓的證券公司「利普樂金融集團」的工作人員就指出，這個指數自1928年起就一直準確地預測了歷次總統大選結果，其準確度達到87%。而如果從1984年算起，則這個指數預測總統大選結果的準確率達到了100%。

該人士透露，方法非常簡單：當標普500指數在大選前三個月呈上升趨勢時，則出自執政黨的候選人通常會入主白宮。而當該指數下降時，這通常意味著將有變化發生。利普樂高級市場策略師里安•德特裡克（Ryan Detrick）以最近的2016年總統大選為例解釋。儘管希拉蕊•克林頓在當年總統大選中，是最有可能獲勝的熱門人選，但標普500指數不溫不火的走勢對希拉蕊來說可不是好兆頭。

德特裡克說：「當時人人都以為希拉蕊會贏，但股市可不這麼看。」他還引用了另一個可做指標的「道瓊工業指數」，指出該指數在2016年大選前連續9天下跌。這也顯示，「市場發出了一個信號」，那就是川普獲勝的幾率，要比人們想像的高得多」。

德美利證券公司(TD Ameritade，美國知名券商之一)首席市場策略師基納漢（JJ Kinahan）表示：「我認為標普指數是衡量華爾街對當政者信心的很好指標。」他補充說，大選前標普指數表現強勁，「往往表明（投資者）相信現行政策會被繼續執行下去，你可以放心購買股票，因為你不必擔心政策出現變化」。

而就2020年總統大選而言，自8月3日起至今，也就是2020年總統大選日前三個月，標普500指數已經上漲了約5%。該指數在9月份曾一度疲弱，短暫下行，但很快觸底反彈。川普總統將股票市場的大漲當作其執政至今主要的經濟成就，而股票市場的表現似乎也顯示出他保住總統大位的幾率，遠比許多民調顯示的要大。

除了股票市場，另一重要判斷依據，則是作為全球通用貨幣的美元。由新冠疫情引發的經濟衰退以及美聯儲(Fed)隨後採取的貨幣刺激措施，都導致美元相對於其他主要貨幣逐漸走弱，這使得全球最大的避險基金「橋水基金」創始人雷•達利奧（Ray Dalio）和「摩根史坦利(Morgan Stanley大摩)」首席經濟學家斯蒂芬•羅奇（Stephen Roach）等人開始質疑美元作為全球經濟最主要貨幣的地位是否受到了威脅。

但美元似乎也預示了在選舉年誰將成為下一任美國總統。利普樂的德特裡克稱：「歷史表明，美元走強對現任總統來說並非好兆頭。」這是因為，美元走弱往往表明市場出現了「風險偏好氛圍」，這種市場氛圍通常以更健康的市場環境為特徵，投資者更願意將資金投資於股票和其他風險級別較高的資產。

相反地，德特裡克引用了2008年全球金融危機，「當年美元保持強勢地位，是因為當投資散戶抱有一種純粹避險心態時，人們就會購進美元；當災難突然降臨時，人們還是會去買美元」。他也坦言，美元走強，確實通常被解讀為是執政黨總統候選人可能無法贏得選舉的噩兆。作為衡量美元走勢與總統大選結果之間關係的一個具體指標。

利普樂使用美國洲際交易所美元指數（ICE U.S. Dollar Index）在大選前三個月的表現來預測大選結果。而按照該公司的說法，在過去八次總統大選中，該指數曾經準確預測了七次大選的贏家，唯一一次例外，是在1996年柯林頓在選舉中大勝連任。

(中時新聞網)