繼10月中旬中國人民銀行宣布將外匯風險準備金從20％下調為0後，人行27日再於外匯市場放大招，宣告人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。市場認為，此舉等於放手讓市場供需決定匯率，預期人民幣雙向波動或將加大。

澎湃新聞報導，27日晚間，外匯市場自律機制秘書處公告稱，今年以來，大陸外匯市場運行平穩，國際收支趨於平衡，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動、彈性增強。近期部分人民幣兌美元中間價報價行基於自身對經濟基本面和市場情況的判斷，陸續主動將人民幣對美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。

外匯市場自律機制秘書處表示，調整後的報價模型有利於提升報價行中間價報價的透明度、基準性和有效性，也是外匯市場自律機制中市場主體發揮作用的體現。

上述消息後，人民幣兌美元在岸價和離岸價表現平靜，截至27日晚間9點12分，在岸夜盤價報6.7060元，較27日下午4點半收盤價6.7157元上揚90個基點。離岸價報6.6977元，上揚29個基點。

今年以來，人民幣兌美元中間價累計升值了近4％，人民幣兌美元在岸價升值了3.7％，離岸人民幣兌美元匯率的累計升值幅度近3.8％。

逆週期因數2017年5月26日亮相，為了適度對沖市場情緒的順週期波動，將人民幣兌美元匯率中間價報價模型由原來的「收盤價＋一籃子貨幣匯率變化」調整為「收盤價＋一籃子貨幣匯率變化＋逆週期因數」。

(工商 )