氣象局預報員陳建安表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，降雨型態為零星陣雨。(氣象局)

氣象局預報顯示，明(28)日白天大氣環境依舊穩定，僅東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區偶有零星雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。晚起東北風稍增強，將使得迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，其他地區影響不大。

氣象局預報員陳建安表示，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，降雨型態為零星陣雨，集中在基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區等，中午過後中南部山區也有零星短暫雨機率。

明天溫度方面，清晨約21-24度，白天各地預計可達27-28度，中南部更可達31-33度之間。

明晚起到周六(31)清晨受東北風增強影響，北部、東半部局部有短暫雨機率，中南部位於背風面較不受影響，以多雲到晴天氣為主。

陳建安說，這波東北風前半段水氣較多，周五(30)白天到周六清晨較為乾冷，尤其周六清晨是最冷的時候，台南以北、東半部地區低溫約18-21度之間，高屏約22-23度，宜蘭沿海及地勢空曠地區有可能下探17度左右。

周六白天到下周日(1)東北風開始減弱，氣溫稍回升，各地白天約28度左右，降雨也會緩和下來，各地為多雲到晴。下周一(2)、下周二(3)東北風將再增強。

至於今年18號中度颱風「莫拉菲」今日稍早位於鵝鑾鼻西南方1250公里海面上，預計明天中午左右於越南登陸，目前強度已到巔峰，對台灣沒有直接影響，不過後天將為西南部沿海帶來長浪，提醒海邊活動民眾多加留意。

(中時 )