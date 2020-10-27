據南韓《朝鮮日報》27日報導，日本政府為防止南韓通商交涉本部長俞明希在世界貿易組織（WTO）秘書長選舉中當選，秘密向各國展開了「落選運動」（反輔選）。南韓青瓦台和外交部全力開展號召各國「支持俞明希」的「外交」，也是因為認為日本的妨礙工作可能會成為此次選舉的最後變數。有人指出，去年南韓執政黨陣營為團結支持者而展開的「反日圍攻」，時隔1年後再次遭遇了迴力鏢。

根據《朝鮮日報》採訪，上個月上台的日本菅義偉內閣認為，俞明希成為下屆WTO秘書長不利於日本的輿論和國家利益。去年，日本作為對徵用賠償判決的報復措施，採取了出口限制措施，俞明希負責就此向WTO提出訴訟。另外，如果俞明希當選，不僅出口限制訴訟，在其他爭議的解決程序上日本也會處於不利的地位。據說，日本還擔心會出現批判「日本政府連候選人都沒能推出，都做了些什麼？」的聲音。

因此，日本外務省要求在此次WTO秘書長選舉戰中成為重要變數的歐洲和中南美、亞洲國家不要支持俞明希。據悉，日本此舉的藉口是，在韓日兩國因出口限制問題尖銳對立的情況下，南韓人如果當選了秘書長，WTO的公正性會遭到質疑。據悉，作為接受日本要求的代價，部分發展中國家還提出了經濟援助的要求。

對此，共同社25日援引日本政府有關人士的話報導說，日本政府決定在WTO秘書長選舉中支持與俞明希競爭的奈及利亞候選人奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。26日在例行新聞發布會上，面對是否支持奈及利亞出身的候選人的提問，日本官房長官加藤勝信表示：「對於國際機構選舉的投票，出於各國外交上的理由，不做出回應。」

有分析認為，南韓總統文在寅和國務總理丁世均等最近與其他國家首腦通電話、進行書信外交，動用所有力量，是因為掌握了日本落選運動的動向。

但由於WTO選舉以全票通過的方式推舉秘書長，如果日本堅持反對南韓，那麼俞明希就很難當選。因此，南韓政府周邊有人說：「去年執政黨帶頭進行大規模的反日、抵制運動，令人痛心。」

一位前任外交部幹部表示：「如果因為日本的否決權（veto）而未能當選，對日外交責任論就會浮出水面。」為選出下一任秘書長而進行的投票將從27日開始，最早將於下月初得出大致的結果。

在此情況下，日本首相菅義偉在26日召開的臨時國會開幕式上發表演講時表示：「南韓是非常重要的鄰近國家。為了恢復兩國健康的關係，我們將根據我們的一貫立場，強烈要求採取適當的對應措施。」

(中時 )