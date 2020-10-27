民眾不買帳！鬍鬚張、速食店表態拒用萊豬。（中天新聞提供）

為了開放美豬進口，民進黨政府舉辦公聽會，仍難抹除大家的疑慮，到時店家如何因應，值得關注。大型餐飲集團、速食店等多個品牌強調，未來不會使用美豬，或是任何含萊克多巴胺的豬肉，不僅要把關消費者健康，還要挺在地豬農。

中天新聞報導，明年萊豬叩關，香Q美味的滷肉飯是否因此變調？鬍鬚張董事長張永昌表示，台灣腹地小，當然要挺自己的農民，讓他們有工作的機會和動力。他說，不會用萊豬，而且本來豬肉就是零檢出，會繼續追求此目標。

不僅滷肉飯連鎖業者，國內大咖餐飲品牌王品集團也表示，旗下21個餐飲品牌共有3千多道料理，豬肉品項約占900個，暫時不考慮使用美豬。另外，摩斯漢堡也強調，自家都採用國產豬肉，麥當勞則是採購多元化，使用國產豬、歐洲和美國豬肉，但一概不含瘦肉精。

對於吃萊豬，街訪民眾表示，以後會先詢問豬肉來源；另有人說，美國豬讓人覺得不安心。萊豬開放在即，即便政府強調會嚴格把關，但大多民眾不買帳，就怕健康吃出問題。

網友們也對萊豬疑慮深深，考慮要改變飲食習慣，「無奈，明年開始豬牛少吃，多吃雞鴨魚」、「台灣政府口罩都做徦，還能相信啇店嗎？」、「是製成品零檢出，還是生鮮肉品零檢出？」、「會有表態用萊豬的店家嗎？」、「煮熟了誰看得出來」、「國產貴、進口便宜，所以業者會選哪一個來賣呢？」

(中時新聞網)