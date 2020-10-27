美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，2名眾議院民主黨高層當地時間26日證實，特別檢察官辦公室已啟動1項調查，以確定國務卿蓬佩奧出訪耶路撒冷期間，在美國共和黨代表大會上發表講話，是否違反聯邦法律。

環球時報報導，眾議院外交事務委員會主席恩格爾和撥款委員會主席洛伊證實了上述調查，調查重點是蓬佩奧是否違反了《哈奇法案》，該法專門管制行政部門雇員的政治活動。

「距離今年大選日越來越近…蓬佩奧越來越肆無忌憚地濫用國務院和納稅人的金錢，作為政府工具，同時滿足他自己的政治野心」，恩格爾和洛伊透過聲明批評。國務院也已錯過提交蓬佩奧演講錄音檔的最後期限。

CBS指出，今年8月，蓬佩奧在耶路撒冷的1間飯店，透過錄製影片，隔空向正在進行的共和黨全國代表大會發表談話。當時蓬佩奧正在出訪中東和非洲。

蓬佩奧「出現」在大會上後，《紐約郵報》報導，他成為75年來首位在全國政黨代表大會上發言的國務卿。

據美國1939年頒佈的《哈奇法案》，除總統和副總統外，聯邦政府官員禁止在執行公務時參加政治活動。儘管國務院保證，蓬佩奧是以「個人身份」發言，並無違反《哈奇法案》，但正在執行公務的他在大會發布演說，還是被媒體指責不僅影響外交工作，還可能違法。

(中時 )