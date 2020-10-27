龍潭中興路施工頻繁，加上部分路段電纜下地工程進入挖掘期，怪手敲打聲吵得民眾夜不成眠，路面回填情況也讓駕駛頻搖頭，怒批「還以為是越野賽道」。市府養護工程處道路挖掘科長邱建豪指出，已要求施工單位午夜前完成分貝量大的作業，避免造成住戶困擾。

中興路為連結龍潭、大溪的主要幹道，尖峰時段車流眾多，但近年來因汙水、自來水下水道埋管工程，車道長時間被佔用，去年4月公路總局復興工務段開始進行電纜地下化工程，雖已完成中央分隔島作業，但後續工程離完成階段仍有距離，讓路旁住戶怨聲載道。

有民眾抱怨，中興路近日夜間施工直到天亮，怪手敲打馬路發出轟隆巨響，就連耳塞也無效，不知周邊住家如何安眠。加上路面柏油東補西補、高低不平，機車騎士也大嘆修復情況糟，徒增事故率，甚至有駕駛自爆行經中興路時還直接爆胎，痛斥「挖到路都變很爛」。

邱建豪表示，電纜下地工程分為兩個路段，第一階段的中正路至成功路段長約1公里，已於2月進場施工，11月將完成拔桿；第二階段成功路至國道3號段約為3公里，10月進場施工後，預計明年10月完成拔桿，由於此路段正在進行挖掘工程，聲響較大，待工程進入尾聲，路面柏油刨除重鋪後，必能還給用路人安全整齊的道路。

邱建豪說，由於施工時間為晚間10點至隔天上午6點，市府已請台電針對施工噪音進行調整，盡可能於夜間12時前完成，請民眾多加體諒。

(中時 )