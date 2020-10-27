四維航（5608）董事長藍俊德本月22日因健康因素辭去董事長職務，27日公司召開董事會並改選董事長，通過由目前擔任四維航總經理的藍心琪接下董事長職務。四維航成立於1985年，擁有35年歷史，慧洋海運董事長藍俊昇是藍俊德的弟弟。

今年75歲的藍俊德，在今年年初就將四維航旗下的綠舞國際觀光飯店董事長的職務交給次女藍心瑩，由於健康因素，稍早就傳出想將四維航交給藍心琪。

藍心琪是海洋大學商船系畢業，畢業後由藍俊德安排，到丹麥船公司工作了兩年，回國後一直跟在父親身邊學習，歷經頗嚴苛的培養過程，早已能獨當一面。

四維航在今年6月股東會上指出，儘管109年世界整體經濟籠罩各國抗疫行動對航運活動限制，市場仍面臨國際政經環境艱難及貿易阻隔，公司未來秉持關注國際政經局勢發展，統合部署船隊操作，掌握執行船舶汰舊換新之時機，將引進省能源、重環保之高競爭力各類型新船，以確保市場的競爭力。

(工商 )