企業永續發展協會祕書長莫冬立指出，2020年因經濟活動、能源消耗量銳減，全球溫氣排放較去年降了6.5～7％，這種在家工作、線上會議的生活模式將成為新常態（new normal），全球前三大石油公司也預估即使疫情受控，石油需求也不會再回到疫情前的高點，「生活型態的轉變已回不去了！」企業一定要在此時調整營運模式。

莫冬立表示，若聯合國環境規劃署想要達到「維持氣溫升溫在兩度以內」的控制目標，未來十年會是關鍵減碳期，2030年前減碳若無法維持每年至少2.7％，2度C就會不保，疫情過後，人們發現線上會議、在家工作新形態工作模式對減碳有效，企業就不要期待可再恢復往常營運模式，一定要在此時調整。

莫冬立建議，企業可從四方著手。由於金管會在「公司治理藍圖3.0」要求上市櫃公司強化ESG資訊揭露，企業可將揭露架構轉換為管理架構，一是將氣候變遷因應放入董事會做討論；二、納入管理架構；三、針對氣候帶來風險與機會作評估；四、擬定策略追蹤執行狀況，建構衡量指標，定期了解與監測。

莫冬立指出，目前樂見國內科技業、成衣業、金融業都開始積極因應。蘋果2020年已發布碳中和計畫，要在2030年整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期達到碳中和，還有Google、微軟都要供應鏈大幅減碳，台灣在國際電子供應鏈扮演重要角色，已接收到這些要求。

(工商 )