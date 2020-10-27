現在的天氣隨時都有張後母臉！氣候異常成為企業經營風險之一，國泰產險總經理陳萬祥表示，提早因應氣候變遷，可降低企業營運風險，同時也是落實企業社會責任，人類的生活同時在影響地球環境，又希望以各類行動拯救地球，陳萬祥說：「我們正在跟地球的變化賽跑，現在仍是跑得不夠快！」

台灣今年是56年來首次完全無颱風過境，水庫缺水將影響各工業區，實際上，台灣企業會以商業火險附加相關氣候天災險種的比率「極低」，國泰產險指出，2019年其商業火險保戶有附加地震險者有5.6％，會附加颱風洪水險者更只有2.9％，而缺水造成的停工，營業中斷險亦可以理賠，只是企業必須有相關的投保意識，同時也可提早因應，進行損害防阻。

國泰產險長期推廣「事前預防」甚於「事後保險補償」，面臨極端氣候與複合災害等議題，從2005年開始舉辦損害防阻研討會，15年間共有2,241家企業、4千多人參加，探討氣候變遷下的企業風管思維、防災策略、災害趨勢及損害評估，強化企業風險管控能力，降低極端氣候所帶來的衝擊風險。

其次如颱風洪水風險的評估，現地查勘與提供損防建議書，搭配使用政府淹水潛勢圖資；應用符合台灣風險特性的TRM天災風險評估模擬，協助企業評估可能最大損失金額，國泰產除了用於內部評估承保風險，亦協助至少35家企業客戶進行整體的經營風險評估。

第三是推動綠色保單，陳萬祥說，如可減少碳排的公共自行車保險，國泰產是主辦承保公司，同時推出綠能環保車，保費可折減10％，另外如農作物保險是彌補農民因氣候異常的損失，承保太陽能電廠、離岸風電等，支持再生能源發展。

第四是國泰產險為首家推動碳排查的產險公司，領先業界依環保署規範制定出「碳足跡產品類別規範（PCR）」，召集同業討論後經環保署通過實施，國泰產險並成為第一家取得碳標籤的產險公司，並配合政府推動強制車險電子保單、行動投保等，陳萬祥說，每年200多萬輛承保的汽車可省下紙張、業務人員舟車往返，降低碳排放。

國泰產險目前正在開發運用GIS地理資訊系統，整合全台多項地理圖資並將與外部專家合作，透過地圖式的災害模擬及分析，更精準掌握颱風洪水對承保標的的影響。

(工商 )