美國新一輪紓困案歷經3個月協商後確定無法在選前定案！參院周一在通過大法官巴瑞特的任命案後宣布休會，要到選後11月9日才復議，宣告新紓困政策牛肉選前端出的希望正式破滅，恐對美股短線形成下壓。

美股周一因新冠肺炎疫情升溫與新紓困案仍膠著的夾殺全面大跌，道瓊工業指數收盤重挫650點或2.3％，創近2個月來單日最大跌幅。周二開盤依然疲軟，道指下跌70點或0.2％，報27,615點，標普500指數小跌0.1％，那斯達克指數則小漲0.1％。

由於新冠肺炎疫情出現另一波高峰，而新紓困案又遙遙無期，投資人擔心美國經濟復甦的力道將大受影響。根據統計，過去一周美國平均單日新增確診病例達68,767人，創下歷史新高。

參院周一表決通過最高法院大法官巴瑞特任命案，之後就宣布休會，讓參議員離開華府回到所屬選區投入最後的競選行程。

參院此一決定符合外界預期，也宣告歷經3個月紓困案協商確定無法在選前定案。新紓困案7月就開始協商，民主黨最初提出總規模3.4兆美元的版本，但共和黨不接受，後來財長穆努欽、眾院議長裴洛西與共和黨高層持續就新一輪紓困案進行談判。

周一當天，裴洛西與穆努欽還談了將近一個小時，但還是沒有結果。裴洛西周一晚上接受媒體專訪時表示，她原本對達成協議還抱持「樂觀」。

參院預計在11月9日才復會，眾院則是11月16日，國會到時必需先就另一個臨時開支法案進行協商，以趕在12月11日前達成協議，避免政府關門。

即便選後復會，由於部份議員無法連任，紓困案在跛腳鴨會期（lame-duck session）能否達成協議也仍有變數。

阿拉巴馬州共和黨參議員薛爾畢（Richard Shelby）指出，他不知道選後政治版圖會如何變化，跛腳鴨會期是否有利於通過新紓困案也是未知數，「再過不久局勢就會明朗，我們目前只能靜觀其變。」

(工商 )