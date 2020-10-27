27日舉辦的2020飛航安全管理高峰會，民航局長林國顯指出，國際航空運輸協會（IATA）預估要到2024年，全球航空業才可能恢復到2019年的水準，但也預估，亞太地區可以恢復得比較快，大概3～4年就能復甦，歐美因為疫情還沒好轉，可能得花上5～6年。

我國航空公司在國際表現不錯，尤其華航、長榮在全世界排名前4名，兩公司貨運部分在第二季都賺了不少錢，而立榮跟華信航空7～8月搭配國內推動旅遊補助，在金門、澎湖航班上的表現也不錯。業界高階指出，兩航客運部門不會太大，又都有經營全貨機，形成黃金比例，是在疫情中仍能靠貨運賺錢的主因。

華航董事長謝世謙坦言，在這波疫情中，航空公司主要就是要想「怎樣存活下來」，首先就是財務安全，現金不足，公司可能馬上就要關門。第二就是人員訓練，包含客運、貨運、地勤人員、飛行人員等，都要趁這段時間加強訓練，等待重新出發。

航機安全方面也非常重要，窄體機在疫情期間飛行次數不多，長期擺在機場會有安全上的疑慮，也因此華航修護單位每天都在定時檢查。他也強調，這波疫情若無政府支持，航空公司無法度過難關。

昨日會議交通部政務次長王國材擔任貴賓，他在致詞時表示今年是全球航空及旅行業慘澹的一年，政府對抗疫病會持續緊盯每個發展階段嚴加因應。航空公司的經營很不簡單，要處理的問題都很重大，從之前的罷工到今年的武漢肺炎，每每都是艱難的挑戰。

當前各國航空業幾乎停擺，但在全球航空經濟版圖大洗牌之際，也帶來競爭的新局面。期許航空業的領導者能在危機中看到商機，運用創新且靈活的經營管理策略，帶領台灣的航空公司走出亂流。

林國顯則點出近期幾個安全管理事件，特別提醒航空公司及維修廠注意。他也預告民航局會在今年11月持續舉辦同質會議，擴大邀請更多主管參加，讓安全管理的廣度及深度觸及公司治理的每個層面。

(工商 )