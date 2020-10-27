有選手以台灣作為主題，將立體果凍花做成島嶼模樣，表達愛國之心。（黃婉婷攝）

桃園市第4屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會27日登場，近2000名選手同台較勁，角逐美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙3大獎項，兼具創意及高難度的3D果凍花、4D拉花技術也成為比賽亮點，讓教育局長林明裕直呼職人手藝「五告讚」。

本屆競賽除吸引全國高中職、大專院校的各路好手外，也有來自馬來西亞、越南、新加坡等國家的參賽者前來共襄盛舉，主辦單位今年更邀集社會青年參戰，選手年齡從18到83歲都有。

為替賽事炒熱氣氛，拉花達人曾筱喬也特製桃園市長鄭文燦、教育局長林明裕的4D立體拉花，並請市府長官在背後親筆寫上「桃園」，意味在地技職教育的起飛。曾指出，4D拉花是360度的藝術，若想維持得久，還須混合數種牛奶，再搭配鮮奶油調和，才能做出完美作品，相當考驗選手創意及手工細緻度。

在越南爆紅的3D果凍花也是本次比賽要點之一，選手們各個發揮創意，以薑黃、抹茶粉等天然色素，為花瓣果凍體染色，再以針筒抽取打入果凍主體中，工法複雜且高難度。達人中，有人以鳳凰作為主題，呈現吉祥平安之意，也有人以台灣為核心，以工藝表達愛國之心，看得在場觀眾目不暇給。

主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞指出，活動除了美學競賽交流外，前一日也辦理職涯交流講座，邀請6位剛步入社會的創業青年進行分享，談談網路時代創業平台的移轉與特性，為社會挖掘創業的更多可能。

(中時 )