中天新聞台執照年底到期面臨換照審查，NCC卻史無前例的召開聽證，讓外界質疑政府是否打算通過換照。對此中華人權協會發出聲明稿，呼籲政府不可關閉媒體。

中華人權協會指出，以不當理由打壓媒體、關閉媒體的政府，就是「實踐威權體制」「破壞自由民主」的獨裁者!

協會表示，中華民國是民主、包容、多元、自由的國度,當前執政黨曾打著捍衛「媒體自由」「言論自由」的旗幟起家，而國人亦認為，這樣擁護自由人權的政黨，無論身居何位置,應能「堅定不移」地貫徹創黨時的理念。但此時此刻，全球民眾竟在屏息關注：「臺灣標榜的民主自由」，是否會發生「質變」？

協會提醒，容許不同的聲音，不僅可避免執政者只聽「甜言蜜語」「歌功頌德」也能讓不同立場、觀點的民眾有抒發意見的平台。如果政府無法容納不同政治立場的媒體，那就是無法接受不同意見的人民，而託辭各種理由關閉媒體電台，就是箱制國人的聲音與思想，這樣的政權與專制的共黨又有何異!？

協會強調，所謂「媒體自由」必須同時尊重國人的選擇權利，若人民被剝奪接觸其他資訊、選擇其他意見的機會，只能侷限在政府片面形成的媒體選單裡，這樣的機會選擇剝奪，無疑就是一種對自由人權的剝削與控制。

協會質疑，昨日的公開聽證，從會議資料提供到整體聽證流程秩序，卻有不少法律上的瑕疵。既是公開聽證，卻又要求鑑定人書面回覆，當事人陳述資料也不予公開，多位鑑定人也提早離席。足見本次聽證在細節上，已違反了行政程序法中有關聽證程序的相關規範與當事人權益。

協會直言，今天政府若以撤照手段處理立場相左的中天，他日政黨輪替，其他政黨是否也可如法炮製？這樣的惡性循環，將成為摧毀臺灣民主自由的基石，今日執政者種下惡因，他日必嚐苦果。

協會呼籲政府必須依法、客觀、公正，不得用不當理由打壓媒體，更不可關閉媒體，否則歷史將會再次證明，一個蠻幹威權的政府，即便有民主的空殼包裝，也一定會被人民看破手腳，永遠唾棄!

(中時 )