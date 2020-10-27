由於美國疫情擴大，加上經濟刺激法案大選前難產，道瓊指數昨收盤大跌650點，今日市場密切關注密集出爐的美企財報、美國大選以及疫情發展，美股一開盤小跌30點，之後上下來回震盪，那斯達克指數、標普500分別上漲不到0.5左右。而超微(AMD)今表示將以350億美元的全股票交易收購競爭對手賽靈思（Xilinx）以推動數據中心業務，賽靈思開盤股價上漲近9%。

截至台北時間27日晚間9點40分左右，道瓊指數下跌65.57點或0.24%、暫報27619.81點；那斯達克指數上漲9.01點或0.08%、暫報11367.95點；標普500指數上漲4.93點或0.14%、暫報3405.90點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.20%Alphabet(GOOGLE)下跌0 .01%；微軟上漲0.43%；Facebook上漲0.25%；亞馬遜上漲1.06%。台積電ADR上漲0.23%。

儘管周一美股大跌，但美股多頭仍保留著希望。目前距離11月3日美國大選還有8個自然日，由歷史紀錄顯示，美國歷屆大選前八天內，美股上漲概率達到近九成。

CFRA研究公司首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）表示，從歷史紀錄來看，自1944年以來的19屆大選中，在距離大選日前的八個自然日內，美股標普500指數平均上漲2.5%。在19次記錄中，有17次均出現上漲，換言之，上漲概率達到89%。

這19次紀錄中，漲幅最大的一次是在2008年金融危機中。在歐巴馬贏得選舉的前8天內，標普500指數飆升了18.5%。不過隨後美股又開始跌至新低，在連續下跌四個月後，開啟了美股歷史上最長的牛市。

美國、俄羅斯、法國和許多其他國家的新冠感染人數皆創下紀錄，新一波疫情橫掃北半球部分地區，迫使一些國家實施新限制措施。

雪上加霜的是，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）表示，有關新一輪紓困案的談判已經放慢，儘管眾議院議長裴洛西依然對11月3日選舉日之前達成協議抱有希望。許多參議院共和黨人都反對裴洛西和財長梅努欽所討論的約2兆美元規模。

State Street Global Advisors的首席投資策略師Michael Arone表示，對新冠疫情反彈的擔憂，以及共和黨和民主黨仍未能就財政政策達成協議，令投資者感到不安。

(中時新聞網)