距離美國總統大選投票日剩下一個多星期的時候，美國貿易代表署和美國農業部發表了一份報告，強調了迄今在落實第一階段貿易協議中的農業條款上取得的進展。報告說，中國至少實施了57項技術承諾中的50項，而且還大幅增購美國農產品。

美國之音報導，美國貿易代表署與美國農業部在23日的一份聲明中說，自從「為美國農業帶來歷史性成果”的第一階段易協議生效以來，美中兩國已經解決了中國阻礙美國食品和農產品出口的眾多結構性壁壘。

聲明指出，迄今，在第一階段協議中的57項技術承諾中，中國已履行了至少50項，這些結構上的變化將在未來幾十年使美國農民受益，到目前為止，中國已購買了230多億美元的農產品，約為第一階段協議目標的71%。

報告說，美國對中國的玉米合同銷量達到了870萬噸的歷史最高水平；對中國的牛肉和牛肉製品的出口在今年頭八個月是2017年全年總額的三倍；在今年頭八個月，美國對中國的高粱出口總額達到6億1千7百萬美元；美國對中國豬肉的出口在今年頭五個月就創下記錄。

除此以外，美國農業部預計，寵物食品、苜蓿乾草、山核桃、花生和製成品等美國農產品今年對中國的出口也會創下紀錄或是接近創下記錄的水平。

美國農業部長珀杜在聲明中說，雖然中國花了很長時間才意識到川普總統是認真的，但該協議對整個經濟來說是一個巨大的成功。

他還表示，這項協議最終為美國農業創造了公平的競爭環境，為美國的農民、牧場主和生產者帶來了滾滾財源，強化了農村經濟。

(中時 )