韓國軍事官員與研究人員今天將審查輕型航空母艦的開發計畫，韓國將投注2兆韓元（17.4億美元）來開發，計劃於2024年定案，完成核心技術的開發工作，如果順利的話，航艦將於2033年服役。

防衛世界(Defense World)報導，韓國國防採購計劃管理局（DAPA）的新聞稿表示，該局將研究隔熱塗層材料，當垂直起降戰機(VTOL Fighter)降落時，會有大量的熱氣往航艦甲板噴射。

這項研發案將動員韓國的幾處重要研發機構，除了DAPA，還有釜山國立大學，以及民間廠商LIG Nex1等7個開發機構。

韓國2019年海軍展時，出現輕型航艦的構想圖。(圖/NavalNews)

既然韓國軍方內定採用垂直起降戰機，那麼顯而易見的是，韓國將會向美國申購F-35B戰機，這是當代唯一實用化的VTOL戰機。

韓國海軍目前有2艘直升機母艦，分別是獨島號LPH-6111 與馬羅島號LPH-6112 ，這兩艘軍艦並沒有停降F-35B的能力，因為甲板沒有防火耐高溫的強化設計。不過顯然已經為設計輕型航空母艦打好了基礎。

據報導，韓國正在研究2種航艦設計，一種是排水量達到7萬噸的中型航艦，長度為298公尺，寬度為75公尺。平均可容納1,340名船員，能搭載32架固定翼飛機和8架旋翼機。

第二種設計是4萬噸級的輕型航艦，長238公尺寬62公尺，可載720名船員，並最多攜帶12架固定翼飛機和8架旋翼機。

(中時新聞網)