招商強強滾！中科二林園區631公頃，可供產業進駐專區總共有343公頃，可立即提供建廠土地有100多公頃，為中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區。（中科提供／盧金足台中傳真）

台商紛返台投資，土地大搶手！中科二林園區面積631公頃，可供產業進駐專區總共有343公頃，目前可立即提供建廠土地有100多公頃，為中台灣可供建廠用地面積最大的科學園區，中科管理局長許茂新27日表示，而且土地租金為每公頃每月8.21萬元，是全國3個科學園區13個基地中最低的，減輕廠商初期建置成本，將更多資金運用於研發及設備升級，是台商加碼投資的最佳園區。

中科二林園區截至今年10月已核准29家廠商，投資金額累計已超過600億元，除愛民衛材已營運外，台灣唯一生產超過350噸重型龍門加工機的指標大廠-永鉅精密及專業高精度滾動體製造廠商-天工精密亦陸續進駐建廠中。

中科管理局今日與行政院中部聯合服務中心舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引上百家廠商與會。

說明會由許茂新主持，行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、彰化縣副縣長洪榮章、二林鎮長蔡詩傑等人出席，展現中央地方齊力二林園區招商、促進經濟發展的決心。

許茂新指出，廠商進駐投資二林園區，能坐擁園區公共建設及生活機能等優勢，聯外交通包括台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，完工後可大幅縮短中彰投區域的運輸時間，公共運輸接駁、聯外縣道拓寬等均有助於園區交通及物流移動更加便捷。

許茂新強調，二林園區標準廠房、宿舍等設施已開始規畫興建，各項公共建設日趨完整，在中央地方齊力下，未來將逐步打造成為生產、生活、生態三生一體之中台灣高科技產業聚落。

出席廠商包括含許多中台灣隱形冠軍業者，對於投資中科二林園區均表達高度意願。

(中時 )