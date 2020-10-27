統一獅隊林安可是今年中職的全壘打、打點「雙冠王」。（資料照／陳麒全攝）

中職台灣大賽31日開打，中信兄弟、統一獅正在加緊操兵，從年度獎項分布情形來看，中信是投手部門大贏家，統一則稱霸打擊獎項，雙方各擅勝場，形成矛與盾之爭，看誰能壓倒對手。

中信德保拉贏得投手三冠王，包辦勝投、自責分率、奪三振王，吳俊偉是中繼王，獅隊陳韻文奪走救援王，但中信李振昌23次救援成功其實與他並駕齊驅，只是自責分率較為遜色。而中信團隊自責分率4.20，也比獅隊的5.84好很多。

打擊獎項方面，統一獅包辦打擊、全壘打、安打、打點王，僅盜壘王被桃猿陳晨威盜走，獅隊外野三帥林安可、陳傑憲、蘇智傑表現最突出。中信的優點是比較平均，個人表現或許不像林安可、陳傑憲那麼搶眼，不過團隊打擊率3成04卻優於獅隊的2成93。

此外，中信三洋投德保拉、米蘭達、羅傑斯整季表現優異，尤其前兩人。不過獅隊布雷克、泰迪、猛威爾都是下半季才加盟的新鮮手臂，且球季尾聲表現出色，7戰4勝制的短期決戰未必會落居下風。

(中時 )