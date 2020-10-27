腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享一起特殊案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

「媽媽，我下面和同學長的不太一樣」。腎臟科醫師洪永祥日前分享，一名14歲的國中男孩向母親哭訴，在上游泳課時，發現自己的「小弟弟」和同學們的長的不太一樣，而當小男孩脫下褲後洪永祥卻發現他「下面縮成一個洞」。原來是體重過重所導致，後來靠著至減重門診減肥，才讓小弟弟重見天日。

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享一起特殊案例，一名母親帶著14歲的兒子前來看診，男孩身高160幾公分，但體重卻重達90公斤，在診間坐下後，全程頭低低不發一語。母親表示，孩子開始上游泳課後，回家卻哭訴自己的下體長得和同學的不太一樣，洪永祥一檢查發現「他那邊真的是一個洞，我一看就知道，因為他太胖了！」

洪永祥接著說明，小男孩的生殖器只有短短的2、3公分，由於太胖所以導致脂肪層整個蓋住下體，「內縮成一個洞」，但只要將脂肪層推上去，其實就可以看見生殖器。

洪永祥接著說明，過多的脂肪會分泌雌激素，小男孩就是於青春期發胖，導致脂肪肥厚，雌激素過高，所以第二性徵才會出現得較晚。後來將該個案轉至減重門診，成功減重，體重降至60公斤，回診後洪永祥也說「發現小弟弟也長大了，變得雄赳赳氣昂昂」。

(中時新聞網)