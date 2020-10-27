全球新冠肺炎確診病例已突破4300萬例，隨著秋冬來臨，包括歐美在內的許多國家正處於疫情反彈的「危險境地」。據觀察者網27日報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞26日在日內瓦召開的例行記者會上，向各國發出警告說，面對嚴峻的疫情局勢，各國領導人應「權衡各方利弊」。他強調，疫情不是「政治足球」（political football），務必不能放棄疫情防控。

就在譚德塞發表上述談話前不久，美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在接受採訪時公然宣稱，美國政府「不打算控制疫情」。民主黨副總統候選人賀錦麗則認為，這一表態代表著川普政府「承認抗疫失敗」。

在例行記者會上，譚德塞對目前全球疫情表示擔憂，尤其北半球的許多國家的新增病例和住院人數正在急劇上升。他還特意點名歐洲和北美，指出這些地區的重症病房已經「人滿為患」。對此，譚德塞稱，各國領導人已經採取行動限制病毒傳播，但仍要「在打亂生活和生計，以及保護醫務工作者和醫療系統之間謹慎權衡」。

他表示：「我理解人們已經對疫情（防控措施）感到疲憊不堪：在家工作、孩子在家遠程上網課、無法與家人和朋友見面，這對每個人的精神和身體都帶來影響……但我們不能放棄，我們也絕不能放棄。」

譚德塞在最後呼籲，新冠疫情不是「政治足球」（Political Football），停止將疫情政治化。因為只要在國家層面存在政治分歧，包括對科學和專業人員不尊重，那麼「混亂就會蔓延，病例和死亡就會增加」。

根據美國約翰·霍普金斯大學實時數據，美國累計新冠確診病例超過870萬例，達到870萬0053例例，累計死亡22萬5720例。觀察者網報導說，白宮幕僚長梅多斯月25日接受美國有線電視新聞網（CNN）節目採訪時公然宣稱：「我們不打算控制新冠疫情，需要控制的是：我們已經獲得疫苗、新冠療法和緩解措施的事實。」

民主黨副總統候選人賀錦麗對此評論稱，梅多斯的發言是川普政府「承認自己抗疫失敗。」

川普26日則在推特發文稱：「新冠，新冠，新冠，假媒體一直利用這個話題影響選舉。失敗者們！」

(中時 )