楊皓如、李明川近日錄八大《WTO姐妹會》，以東西文化合併為主題，聊起各國傳統文化因語言融合，越來越習慣直接用英文替代，因此鬧出不少笑話。主持人莎莎深有同感，笑稱在韓國向店員表示要Copy東西，對方竟誤解成咖啡，讓不懂韓文的她當下不知如何是好，不僅如此，她還自曝有次要傳訊息問Rundown，一時忘了中文怎麼翻譯，靈機一動寫成「軟蛋」，字面卻令人害羞又尷尬。

另一主持人郭彥均跟楊皓如兩人皆有個怪癖，就是不吃加熱過的水果，例如夏威夷披薩、鳳梨蝦球等，楊皓如自曝腸道情緒化無法亂吃，想不到下一秒莎莎竟回她：「跟妳一樣嗎？」郭彥均跟著搭腔：「妳不要個人情緒化，還去怪腸道。」令楊皓如聽了好氣又好笑，只好自虧：「生理影響心理啦！所以你們看我人怪怪的時候，不能怪我，因為我有可能是腸躁症，或已經便祕好幾天，有時候難相處你們要體諒我。」

李明川近日錄《WTO姐妹會》。（八大提供）

楊皓如表示曾在出國時便祕，導致有小腹，上飛機還被空姐問：「有寶寶了是嗎？」，她表示：「當下我超想翻白眼，想不到老公還在旁邊笑說：『對，她有了！那我們可以升等商務艙嗎？ 』」

(中時 )