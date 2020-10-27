台東市中興路晚間1棟3層樓住宅不明原因起火，警消獲報立即派出趕往現場搶救，撲滅火勢並協助將1名嗆傷女性送醫幸無大礙。（蔡旻妤攝）

台東市晚間9點驚傳火警，1棟3層樓住宅不明原因起火，警消獲報立即派出趕往現場搶救，撲滅火勢並協助將1名嗆傷女性送醫治療無大礙。

中興路上1棟3層樓連棟式住宅在晚間9點29分傳出火警，1樓冒出濃煙、且冒出火光，警消獲報立即派遣台東、特搜、南王分隊及台東大隊在9點36分趕往現場，所幸順利控制火勢，並在40分發現1名女性嗆傷，協助將她送基督教醫院治療，無生命危險。

據了解，現場燃燒面積約6平方公尺，至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步釐清。

(中時 )