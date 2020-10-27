台東市區傳火警 女子嗆傷送醫 22:262020/10/27 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東市中興路晚間1棟3層樓住宅不明原因起火，警消獲報立即派出趕往現場搶救，撲滅火勢並協助將1名嗆傷女性送醫幸無大礙。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市中興路晚間1棟3層樓住宅不明原因起火，警消獲報立即派出趕往現場搶救，撲滅火勢並協助將1名嗆傷女性送醫幸無大礙。（蔡旻妤攝） 台東市晚間9點驚傳火警，1棟3層樓住宅不明原因起火，警消獲報立即派出趕往現場搶救，撲滅火勢並協助將1名嗆傷女性送醫治療無大礙。 中興路上1棟3層樓連棟式住宅在晚間9點29分傳出火警，1樓冒出濃煙、且冒出火光，警消獲報立即派遣台東、特搜、南王分隊及台東大隊在9點36分趕往現場，所幸順利控制火勢，並在40分發現1名女性嗆傷，協助將她送基督教醫院治療，無生命危險。 據了解，現場燃燒面積約6平方公尺，至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步釐清。 (中時 ) #台東 #火警 #住宅 #起火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奶奶苦等不到愛孫 台中深夜車禍1死1傷 09:052020/10/27 社會 苗縣議長嗆 嚴格監督開發案 04:102020/10/27 地方新聞 假車禍詐領保險金62萬 自導自演撞擊倒地還報數大喊「123」 16:212020/10/26 社會 葉小毅慘被虎頭蜂螫傷急送醫 04:102020/10/27 娛樂新聞 台中大雅火警 老母及兒在浴室取水 堅不逃生要救臥床女 11:442020/10/25 社會 民宿偷拍證件 劉品言要求刪除反被嗆：你以為你是誰 18:052020/10/26 娛樂 《國際產業》引擎瑕疵傷本 現代汽車盈轉虧 14:322020/10/26 財經 台中深夜惡火噬民宅！母子逃出、卧病56歲女無法逃慘死床上 03:362020/10/25 社會 新坡多功能場館火警演練 民眾學童避難疏散 18:552020/10/26 寶島 金門鐵皮屋大火 工人燒成焦屍 04:102020/10/25 地方新聞 社會熱門新聞 國道安定路段BMW擋救護車 警：罰3600元加吊照 - 社會 澎恰恰遭黑衣人討債 一出手秒解危機 神秘高僧是他 - 社會 獄中遭壯碩女囚性侵 她悲喊「生理期」無效：紅燈擋不住流氓 - 社會 北市明星高中學生當眾自殘 同學目睹嚇傻 - 社會 假學霸遭退學「怕家人失望」 抄家滅門殺全家：終於甭擔心了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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