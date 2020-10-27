美食外送近年來蓬勃發展，許多人都開始用手機叫餐，輕鬆在家享受美食。不過外送業者更推出「外帶自取」服務，提供優惠給用APP點餐，到店自取的民眾。不過近日一位網友指出，使用外帶自取功能點餐，餐點份量竟「大縮水」，這樣反而更不划算。

原PO在PTT「WomenTalk」上表示，因為外送的餐點訂價通常都比較高，並不常點，不過近日想說「外帶自取」還有折扣，沒想到取貨時，拿到的餐點卻令他大失所望。原PO發現，自己所點的大份商品，竟明顯比店內中份還小。他表示，「所以我花了比中份多一點的錢去店裡面買小份的？」認為受到欺騙。

貼文一出，不少人就質疑，都要出門自取了，為何還要用APP點餐，而不是直接打電話給店家訂餐？有網友就出來解釋，「因為有時候有折扣碼可以折，而且外帶自取有打折，如果量沒變＋價格是店內價，自取的確是會比較划算。」

外送業者推出「外帶自取」，省去給外送員的外送費，提供給消費者更多優惠。(圖/中時資料照片 顏謙隆攝)

「外送自取」讓店家只能賺被抽成過的費用，在不能改訂價的前提下，就只能將商品「縮水」，否則實在太虧。(摘自PTT)

不過，外帶自取份量「縮水」這樣合理嗎？一位內行網友精闢指出，其實，外帶自取是業者給消費者的優惠，而不是店家的折扣。一般來說，外送業者會和店家抽成，而自取優惠就是拿部分抽成回饋給消費者，對店家來說不變。然而今天消費者同樣到店裡購買同樣商品，「外送自取」讓店家只能賺被抽成過的費用，在不能改訂價的前提下，就只能將商品「縮水」，否則實在太虧。

網友表示，若真的要用「外帶自取」，建議用在連鎖餐廳上，通常它們抽成較少，也叫不會有縮水情況。至於小店家，可以直接跟店家說談看看，「說你不用外送訂，直接給你折扣，或許店家會很樂意喔」。

網友表示「你外帶自取還比直接去點便宜，那熊貓賺什麼？店家又賺什麼？」但也有人認為，「外帶自取」怎反而變成在變相懲罰使用優惠的人，這樣感覺不舒服。建議若要減量或是加價才有原有份量時應該註明，讓接受的人買單，而不是收到時才讓消費者傻眼。

(中時新聞網)