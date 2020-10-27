今年流感疫苗接種至今，陸續出現多起不良反應，就連綜藝天王吳宗憲於（26）日也表示，施打過後產生暈眩，令他直呼相當後悔，今（27）日疾管署副署長莊人祥於記者會中回應：「第一時間應該是就醫，而不是上網發文」，對此，吳宗憲也回應了。

吳宗憲日前施打流感疫苗後，便開始有暈眩症狀產生，他26日於臉書開直播表示，上禮拜打完流感疫苗後，身體便開始出狀況，第一次施打流感疫苗就產生暈眩，一連暈了近4日，他更透露平時從不感冒，也不知道撐不撐得住，暈到宛如整個世界都在轉，坦言「非常後悔」，更建議若是有民眾有意要施打，定要評估自己的身體狀況。

對此，莊人祥聞訊後則表示，民眾接種後若出現不適等狀況，應盡早就醫，有疑慮也可通報，並非上網開直播。據《自由時報》報導，稍早吳宗憲也回應，施打流感疫苗後5天有2天都處於暈眩狀態，至於莊人祥的建議，他直言，自己身為公眾人物，發文是日常不過的事情，並無任何目的，出發點就是單純地想與網友分享如此，隨後他更強調「我們不是搞政治的，我也一輩子沒有任何藍綠紅。」

而根據疾管署統計，從本月5日開打後至26日，流感疫苗接種不良事件共通報76件，屬嚴重不良反應25件，其中13件屬延長住院、危及生命或死亡案件，包含4例死亡，但死亡個案研判與流感疫苗無關，死因為腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

(中時新聞網)